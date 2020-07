Nichelino, il cinema all'aperto da martedì in piazza Pertini e nei giardini del Grosa

Dal 28 luglio al 21 agosto, i cittadini che rimangono in città potranno vedere film che hanno avuto un grande successo nelle ultime stagioni cinematografiche. Gli appuntamenti sono in piazza Pertini e nei giardini del Centro d'Incontro Grosa in via Galimberti 3. Si potrà entrare fino ad esaurimento posti (potranno essere ospitate non più di 200 persone), indossando la mascherina. I film inizieranno alle 21.30 con accesso all'area dalle 21.

Si comincia martedì prossimo con "Bentornato Presidente", la divertente pellicola con protagonista Claudio Bisio, che sarà proiettata in piazza Sandro Pertini. In programma poi "Ma cosa ti dice il cervello?", per proseguire con "Dolittle 2" e "Cars 3", per accontentare i gusti dei più piccoli, "Un metro da te" e "Diciotto regali", per arrivare a "Pets 2 vita da animali" fino a "Il giorno più bello del mondo".

"Dopo tanti anni torna il cinema all'aperto a Nichelino. In questa estate post lockdown abbiamo voluto infatti offrire la possibilità ai nichelinesi che non partono per le vacanze estive, di uscire di casa e di godersi un buon film in maniera gratuita", hanno spiegato il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessore ai Grandi Eventi Giorgia Ruggiero. "Il tutto rispettando sempre le regole della sicurezza imposte dall'emergenza Coronavirus".

"Come location sono stati scelti due posti molto frequentati: uno, piazza Pertini, è il luogo "storico" del cinema all'aperto nichelinese, mentre il Grosa ha una posizione più centrale". Una scelta fatta per venire incontro alle esigenze di tutti, per regalare qualche momento di spensieratezza a chi resta a Nichelino.