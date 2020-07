Rivoli, Tragaioli scrive a Conte: "Nessun chiarimento sulla questione scuola"

Oggi il Sindaco di Rivoli Andrea Tragaioli ha di nuovo sollecitato una risposta al Presidente del Consiglio Conte e al Ministro dell'Istruzione Azzolina a seguito della lettera inviata il 30 giugno per avere maggiori delucidazioni a seguito della ripartenza delle scuole.

Nella lettera in allegato si legge:

"In data 30 giugno 2020 ebbi modo di scrivervi per avere maggiori delucidazioni su come garantire la ripartenza delle scuole primarie dell'infanzia nel Comune che sto amministrando.