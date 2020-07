Si è spento Giorgio Bouchard: ex moderatore valdese, firmò intesa con Craxi

E' mancato all'età di 91 anni Giorgio Bouchard, ex moderatore della Tavola Valdese tra gli anni 1979 e 1986. Ex presidente della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, è stato una figura di spicco della Chiesa Valdese: nel 1984 fu lui a firmare con il presidente del Consiglio Bettino Craxi la prima intesa tra lo Stato e una confessione diversa da quella cattolica, avviando un percorso che doveva poi essere esteso ad alta confessioni protestanti ortodosse.

Valdo Spini, ex ministro socialista e presidente della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, lo ricorda così: "Uomo di profonda fede e cultura, lascia un'eredità preziosa per la coscienza civile e democratica del nostro paese e per lo sviluppo della coscienza cristiana intesa in senso fecondo e pluralistico".