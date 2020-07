Torino-Caselle, ripristino pavimentazione sul raccordo autostradale: chiusa la strada il 28 luglio

Anas ha programmato l’intervento di ripristino localizzato della pavimentazione lungo il raccordo autostradale n. 10 “Torino-Caselle”. Per consentire le attività, domani 28 luglio sarà chiusa al traffico la rampa di ingresso dello svincolo 1 in direzione Caselle. La limitazione sarà in vigore nella fascia oraria 9:30 – 16:00, con possibilità di rientro in RA10 per Torino, uscita a Madonna di Campagna e reingresso in direzione Caselle da Corso Grosseto.

Sempre domani è previsto l’intervento di ripristino della pavimentazione lungo la corsia di accelerazione dello svincolo 1 in direzione Torino. In questo caso i lavori saranno svolti con il solo restringimento della carreggiata.

Mercoledì 29 e giovedì 30 luglio verranno realizzati dei lavori manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale su alcuni tratti della Sp. 20 del Colle di Tenda e di Valle Roia nei Comuni di La Loggia e Carignano.

La viabilità verrà modificata con senso unico alternato semaforizzato e questo comporterà inevitabili tempi di attesa e disagi per gli utenti che percorrono la rete stradale.

I tratti di viabilità che saranno interessati dai lavori sono:

- Sp. 20 tronco 2 del Colle di Tenda e di Valle Roia dal km 0+000 al km 0+300 nel Comune di Carignano;

- Sp. 20 tronco 1 del Colle di Tenda e di Valle Roia dal km 0+100 al km 3+000 nel Comune di La Loggia;

Si consiglia per quanto possibile l'utilizzo di viabilità alternativa.

I lavori si rendono necessari per l’adeguamento e messa in sicurezza del manto stradale, anche in vista della gara ciclistica Milano-Torino prevista per il giorno 5 agosto 2020.