Le prospettive del Torino per il finale di campionato

Non è stata certamente una stagione da incorniciare per i granata: anzi, tutto il contrario, dal momento che si stanno trovando fino all’ultimo invischiati nella lotta salvezza e sembra davvero fare grande fatica nel trovare una certa continuità di risultati.

Se la vittoria, abbastanza netta a dire la verità, di pochi giorni fa con il Genoa sembrava avesse tolto di dosso ogni preoccupazione circa la permanenza nella massima serie, dopo il pareggio arrivato in casa contro il Verona, la situazione non è più così rosea. Infatti, sono solamente sei i punti di vantaggio del Toro nei confronti del Lecce, terz’ultimo in classifica e principale candidato alla retrocessione, insieme ovviamente a Spal e Brescia che sono già matematicamente in Serie B.

Tre finali da qui al termine del campionato

Il pareggio ottenuto contro l’Hellas Verona, in realtà, è stato comunque importante, ma non è stata certamente una giornata favorevole per i granata. Il Torino, infatti, adesso deve fare i conti con una quota retrocessione che si è alzata rispetto a poche giornate fa, merito anche del Lecce, che sta cercando in tutti i modi di non finire in Serie B.

La distanza, come detto, rispetto alla squadra salentina è di sei punti, in teoria un margine piuttosto rassicurante, ma c’è da dire come ci siano anche altre due squadre tra il Torino e il Lecce, ovvero Udinese e Genoa, entrambe a quota 36 punti e che saranno ovviamente coinvolte nella lotta per non retrocedere in queste ultime giornate.

Calendari a confronto

Impegno molto complicato nella prossima giornata per il Genoa, che ospiterà l’Inter tra le mura amiche, così come per il Lecce, che dovrà sfidare il Bologna in trasferta. Stessa sorte anche per l’Udinese a Cagliari, mentre il Torino potrà ottenere i punti salvezza nella sfida contro la Spal, sempre in trasferta, ormai retrocessa e senza più niente da chiedere al campionato.

Nella prossima giornata il Genoa, invece, avrà un altro impegnativo incontro con il Sassuolo, sempre in trasferta in Emilia, mentre ci sarà un grande scontro salvezza tra Udinese e Lecce in Friuli, con il Torino che ospiterà la Roma, ma già ottime notizie potrebbero arrivare dallo scontro tra le due dirette concorrenti per restare in Serie A.

Nell’ultima giornata di campionato, che si disputerà ad agosto, l’Udinese dovrà andare sul campo del Sassuolo a cercare i punti salvezza, sempre che non avrà chiuso prima la pratica, mentre il Torino sarà chiamato ad un’insidiosa trasferta a Bologna, il Lecce affronterà in casa il Parma, con il Genoa che affronterà il Verona in casa. Insomma, nessuna grande da affrontare per il Toro, ma sarà fondamentale capitalizzare al massimo la gara contro la Spal, per chiudere già i conti.