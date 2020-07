Il TorinoFilmLab alla 77a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

Un lungometraggio supportato dal TorinoFilmLab verrà presentato in concorso nella Selezione Ufficiale Orizzonti alla 77a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2-12 settembre 2020): LA NUIT DES ROIS (NIGHT OF THE KINGS) di Philippe Lacôte, primo film ivoriano in concorso negli ultimi vent’anni.

Nel secondo film di Lacôte – dopo RUN, selezionato a Un Certain Regard di Cannes (2014) –, un giovane viene mandato a "La Maca", una prigione nel mezzo della foresta ivoriana governata dai suoi prigionieri. Con la luna rossa che sorge, è designato dal Capo come il nuovo "Roman" e deve raccontare una storia agli altri prigionieri. Imparando quale destino lo attende secondo le regole di La Maca, Roman non ha altra scelta che far durare la sua storia fino all'alba.

"Attraverso LA NUIT DES ROIS (NIGHT OF THE KINGS), ci rendiamo conto che l'Africa è forse l'ultimo teatro antico di oggi, in cui la tragedia e la posta in gioco si dispiegano in modo crudo, frontale ed eminentemente visivo", spiega il regista Philippe Lacôte.

TorinoFilmLab ha accompagnato LA NUIT DES ROIS (NIGHT OF THE KINGS) durante il suo processo di scrittura, all'interno di ScriptLab 2016; e successivamente nella fase di distribuzione, attraverso il TFL Audience Design Fund 2019, finanziato da Creative Europe – MEDIA (€ 40.000). Ha anche ottenuto visibilità tra i decisori invitati al TFL Meeting Event 2019 durante l'evento work-in-progress TFL Coming Soon.

Nell'ambito del TFL Audience Design Fund, il progetto ha recentemente partecipato a una consulenza online su misura. Il team del film ha avuto la possibilità di discutere della propria strategia di distribuzione globale con i designer del pubblico formati con TFL, Greta Nordio e Riema Reybrouck, concentrandosi sui 3 paesi in cui verrà rilasciato con il supporto del Fondo: Francia, Costa d'Avorio e Canada.

LA NUIT DES ROIS (NIGHT OF THE KINGS) è una produzione tra Banshee Films (Francia), Wassakara Productions (Costa d'Avorio), Peripheria (Canada) e Yennenga Production (Senegal). Le vendite sono gestite da Memento Films International (Francia).