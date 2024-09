Cantiere del Liceo Porporato di Pinerolo: “Rispetteremo i tempi”

La chiusura dei lavori è confermata entro il 30 novembre. La Città metropolitana di Torino, proprietaria dell’immobile, ha fatto un nuovo sopralluogo al cantiere del Liceo Porporato di Pinerolo, con l’impresa, la direzione lavori, alcuni rappresentanti dell’Istituto e i rappresentanti dei genitori.

Domani, mercoledì 4 settembre, partirà la sistemazione della scala centrale. Un lavoro che durerà due settimane e che consentirà di usarla solo come via di fuga. In estate invece sono stati ripristinati gli intonaci, le tinteggiature e i controsoffitti delle aule e dei corridoi del piano secondo, nella porzione di piano in cui il rifacimento della copertura è stato completato. Restano, però, da completare in questa settimana alcuni interventi nelle due aule che furono maggiormente interessate dalle infiltrazioni di maggio, per le quali è stato necessario un tempo più lungo di asciugatura.

Parallelamente sono state eseguite alcune operazioni di sgombero dell'area di cantiere del cortile interno, che saranno completate nella settimana corrente con l’eliminazione delle capriate rimosse, in modo da liberare il sedime della pista di atletica, che sarà utilizzabile dall'11 settembre. Mentre nell'Auditorium sono state eseguite le dorsali dell'impianto elettrico e la struttura di sostegno per il controsoffitto e per gli impianti sospesi; cosicché a partire dalla prossima settimana si potrà procedere con il montaggio dei canali dell'aria e del controsoffitto, il completamento degli impianti elettrici e di sicurezza e le tinteggiature.

Il cantiere, ormai da tempo, è nel mirino dei vandali, malgrado l’allerta delle forze dell’ordine: nello scorso fine settimana è stata nuovamente abbattuta la recinzione dal lato della strada.