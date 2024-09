Controlli a San Salvario: oltre 40mila euro di multe

Ieri pomeriggio, nel quartiere di San Salvario, ha avuto luogo un controlli congiunti di polizia, carabinieri, arma di finanza, municipale, polizia ferroviaria e Asl.



Le persone identificate sono state 155, gli esercizi pubblici controllati 4; le multe elevate sono state pari a oltre 40mila euro. Sequestrati 14 grammi di sostanza stupefacenti.

In particolare, un affittacamere di corso Sommelier è stato sanzionato per 5.000 euro per la mancanza del titolo autorizzativo necessario per l’apertura e della DIA sanitaria. Per altro tipo di violazioni, è stato anche sanzionato per 1.800 euro un locale pubblico di via Belfiore.



A un centro di estetica di via Ormea, sono state elevate sanzioni per oltre 4.700 euro per numerose violazioni amministrative e gestionali, tra le quali l’esercizio abusivo dell’attività per la mancanza dei requisiti professionali della titolare. Infine, in un esercizio di vicinato di via Nizza, è stata riscontrata la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto, ragione per la quale è stata irrogata una sanzione pecuniaria di quasi 29mila euro. I controlli continueranno con cadenza regolare.