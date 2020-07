Ginevra Elkann ospite a "Cinema a Palazzo" con il suo primo lungometraggio "Magari"

Nella Corte d'Onore di Palazzo Reale una serata speciale per Ginevra Elkann e il suo primo lungometraggio "Magari". Il film, la cui prima mondiale è stata al Festival del Cinema di Locarno e che ha contato su una presentazione italiana all'interno di "Festa Mobile" al 37° Tff, a causa delle restrizioni dalla pandemia non ha potuto, nella primavera scorsa, arrivare nelle sale cinematografiche: è stato così distribuito e reso disponibile da Rai Cinema in esclusiva su RaiPlay dal 21 maggio 2020. Così, a Distretto Cinema, organizzatrice dell'arena di Palazzo Reale, è venuta l'idea di organizzare una proiezione sotto il cielo torinese: è in programma mercoledì 29 luglio alle 22. Interverrà la regista, nipote di Gianni Agnelli.

Negli anni '80, la piccola Alma vive a Parigi con suoi due fratelli di poco più grandi, la madre Charlotte e il patrigno Pavel di fede ortodossa alla quale ha convertito la compagna e i suoi figli di estrazione cattolica. Charlotte, in attesa di un nuovo figlio da Pavel, ha una gravidanza difficile e, dopo essersi accordata con l'ex marito Carlo che vive a Roma, manda da lui i ragazzi affinché li porti in montagna a trascorrere le vacanze di Natale e capodanno.

Carlo, sceneggiatore cinematografico in crisi, avendo problemi economici e dovendo riscrivere un lavoro rifiutatogli, porta i ragazzi al mare di Sabaudia insieme a Benedetta, la sua nuova compagna che presenta come collaboratrice.La convivenza farà nascere contrasti tra il padre e i figli, ma alla fine la famiglia sognata da Alma si ritroverà «più o meno» insieme.

"Magari", fortemente ispirato all'infanzia della produttrice, al suo esordio dietro la macchina da presa, conta un cast ricchissimo, tra cui figurano Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher. Elkann ha dichiarato di volar tornare agli Anni Ottanta, entrare nei ricordi, nell'infanzia, nel concetto e senso di famiglia di una bambina.

Inizio spettacoli ore 22. Il costo del biglietto intero è di 6 euro. Ingresso ridotto a 5 euro per universitari, Abbonamento Torino Musei, dipendenti MiBACT e Soci CRALBBCC “Rino Rossi”. Gli over 65 anni pagano 4 euro. Chi acquista il biglietto di ingresso intero ai Musei Reali ha diritto al biglietto ridotto allo spettacolo. Viceversa, il biglietto del film dà diritto all’ingresso ridotto ai Musei Reali (13 euro).