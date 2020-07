Lezioni Shakespeariane: ultimo appuntamento con Elena Gigliotti su "La bisbetica domata"

, alle ore 18.30, al Teatro Carignano Elena Gigliotti presenterà insieme a Marcello Spinetta la lezione su LA BISBETICA DOMATA di William Shakespeare .

L’incontro, condotto dalla Gigliotti, è l’ultimo appuntamento delle LEZIONI SHAKESPEARIANE , iniziativa programmata dal 18 giugno al 30 luglio e inserita in Extra Plays , nell’ambito di SUMMER PLAYS , la Stagione organizzata al Teatro Carignano da Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale e TPE - Teatro Piemonte Europa .



Note di Elena Gigliotti



La bisbetica domata è una commedia di William Shakespeare. La storia è molto antica, risale alla favola, alla farsa, alla commedia dell’arte.

Racconta del processo di sottomissione di Caterina a Petruccio e, dopo varie peripezie e vicissitudini, si conclude con un happy end da matrimonio felice che sarà alla base di una nuova comunità, basata sulla giustizia, in antitesi alla vecchia società, basata invece sulla legge.

La comunità nuova ha bisogno della donna e, per tale motivo, le parti femminili delle commedie shakespeariane sono psicologicamente approfondite e decisamente ampliate.

Le eroine di Shakespeare sono emotivamente mature, agiscono con intelligenza, sono più spiritose, più fantasiose, più poetiche del loro padri, dei loro mariti.

E sono giovani, collocate in un mondo senza madri, sole contro una società che non le valorizza, anzi, le giudica e le punisce.

La bisbetica domata , tuttavia, non è soltanto questo.

È difficile avere di quest’opera una definizione univoca non soltanto del genere, in cui è possibile trovare una comicità sopra le righe (tipica della farsa) agita da persone vere e sentimenti sinceri, ma soprattutto nei contenuti e nei temi affrontati.

Per questo motivo, la commedia è stata presa di mira da critici, femministe, autori, attrici, pensatori, sempre e comunque in disaccordo fra loro. La lezione proverà a fare ordine nel disordine o viceversa, muovendosi fra le diverse letture, le interpretazioni, i generi, le battute.

Nella consapevolezza che soltanto due creature immensamente al di sopra o al di sotto ma certamente al di fuori delle altre arriveranno al cuore della verità: gli amanti.

Ovvero, Shakespeare e gli attori.

Oppure, Petruccio e Caterina.

Come accade nelle commedie, mancherà il giorno dopo. Da quel momento in poi è il pubblico, siamo noi, a doverci assumere la responsabilità per il seguito della nostra vita.





INFO

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Prenotazione obbligatoria su teatrostabiletorino.it