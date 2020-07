Sciopero Limentra, Gavazza: "Situazione inaccettabile: la sicurezza degli autotrasportatori deve essere una priorità per tutti”

I lavoratori tornano a scioperare davanti ai cancelli. Un “déjà vu” che si è riproposto oggi a Volpiano presso la sede della cooperativa Limentra, a soli pochi chilometri da Brandizzo dove a fine anno i 117 lavoratori della Martor avevano organizzato un sit- per difendere il proprio posto di lavoro. Questa mattina, invece, erano una decina gli addetti alla consegna dell’azienda che si occupa di consegne di forniture per l'igiene, fondamentali in tempo di Covid. Tra le istanze degli autotrasportatori le trattenute in busta paga, il mancato riconoscimento dell'orario di lavoro posticipato e l'uscita dai mezzi con carichi talvolta fuori portata.

“È una situazione inaccettabile – commenta il consigliere regionale della Lega Gianluca Gavazza – nonostante tutti i controlli definiti, sia dalle autorità di controllo sia con i protocolli interni delle aziende di trasporto, è intollerabile che vengano trasgrediti i canoni di sicurezza. Bene la tolleranza del 5%, che deve solo costituire una soglia minima ma suscettibile, per evitare il rischio di sanzioni in caso di errori nelle operazioni di pesatura o di malfunzionamenti strumentali. L’eccedenza di carico è inammissibile poiché comporta un rischio sia per gli autisti e sia per tutti gli automobilisti”.