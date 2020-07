Passerella olimpica chiusa giovedì 30 e venerdì 31 luglio

Tra fine luglio ed il mese di agosto è prevista una serie di interventi di manutenzione che interesseranno alcune infrastrutture viarie cittadine, portando all’istituzione di temporanei divieti di transito.

Il 30 e 31 luglio prossimi sarà chiusa al transito la passerella Olimpica, per consentire l'esecuzione di alcuni interventi manutentivi dello sbarco lato 8 Gallery da parte del Consorzio Lingotto.

Per interventi di risanamento conservativo delle pilastrate, da sabato 1 agosto 2020 i veicoli con peso complessivo superiore alle 8 tonnellate non potranno percorrere il cavalcaferrovia di corso Bramante, dove, dal 17 agosto, verrà chiuso al transito ciclo-pedonale anche il marciapiede sul lato nord.

Proseguono nel sottopasso Mina i lavori per il rifacimento dell’impianto di illuminazione per consentire l'esecuzione dei quali, da lunedì 3 a giovedì 6 agosto, dalle 9 alle 17.30, verrà chiusa la semicarreggiata nord. Da venerdì 7 a mercoledì 12 agosto, sempre con il medesimo orario, non sarà percorribile la semicarreggiata sud.

Divieto di transito da lunedì 3 agosto, e per tutto il mese, fino a venerdì 31 agosto, sul ponte Rossini sulla Dora dove sono in programma interventi di rinforzo strutturale.