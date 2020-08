Il Frandent Group Cus Torino Tennistavolo ritorna in A1

Nella stagione 2020/2021 il Frandent Group Cus Torino Tennistavolo militerà nuovamente nel campionato di A1 maschile. È stata infatti accolta la richiesta fatta dal Centro Universitario Sportivo torinese alla Federazione Italiana Tennis Tavolo.

Queste le parole del Presidente Riccardo D’Elicio: “La squadra sarà completamente formata da studenti universitari. L’obiettivo del Centro Universitario Sportivo torinese è riproporre questo modello a livello nazionale in tutte le discipline. Questo grazie anche alle Borse di Studio AGON, che l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino sostengono insieme al Centro universitario sportivo torinese”.

La formazione di A1 2020/2021:

ROMUALDO MANNA (Scienze Motorie – Università degli Studi di Torino)

DAVIDE FERRERO (Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Torino)

FRANCESCO CALISTO (Dipartimento di Fisica – Università degli Studi di Torino)

LORENZO CORDUA (test di ammissione a Scienze Motorie – Università degli Studi di Torino)

ANDREA CORAZZA (Ingegneria Chimica – Politecnico di Torino)

Di seguito la struttura societaria, con Presidente Riccardo D’Elicio:

Responsabile: Romualdo Manna

Dirigenti: Adriano Muzio, Francesca Iebole, Edoardo Ferrero, Alberto Tavani

Tecnici: Vladimir Sych, Aldo Vassarotto, Andrea Corazza

La sede delle gare casalinghe sarà sempre l’Istituto Sociale in Corso Siracusa 10 a Torino.

"Un ringraziamento va ai partner Frandent e Agila, che da anni sostengono l’attività pongistica cussina" dice la società. La sezione ha inoltre come obiettivo primario la crescita dell’attività giovanile; un esempio è il Progetto Italia promosso dalla Federazione con protagonista il cussino Giacomo Allegranza. Altro focus principale è la diffusione del tennistavolo a livello universitario e la continua crescita dell’attività paralimpica, il CUS Torino disputa infatti dodici campionati a livello nazionale e regionale, con Lorenzo Cordua come atleta paralimpico che disputa il campionato di serie A insieme ad atleti normodotati.