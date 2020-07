Coldiretti: i mercati di Campagna Amica aperti in agosto a Torino città e provincia

Anche nel mese di agosto gli agricoltori in vendita diretta saranno presenti nel mercati di Campagna Amica per offrire l’opportunità ai consumatori torinesi di portare in tavola prodotti legati al territorio, di stagione, a chilometri zero e made in Piemonte. Sui banchi, sotto i gazebo gialli, ortaggi e frutta di stagione. Dai peperoni di Carmagnola al pomodoro cuore di bue. Frutta e verdura a chilometri zero, tra cui pesche del Pinerolese, pere, mirtilli, fragole, prugne e ramassin. A completare l’offerta di cibo da portare direttamente in tavola: formaggi vaccini, formaggi di capra, tagli di carne bovina, carne di pollo e coniglio, pasta fresca, pane e dolci della tradizione piemontese, miele, piante e fiori, vini e birra agricola, oltre a decine di trasformati. Ecco dove trovare, in agosto, i mercati di Campagna Amica, con cibo fresco e genuino che fa bene alla salute e all’ambiente, ottimi prodotti di stagione rigorosamente in filiera corta.

MERCATI DOMENICALI DI CAMPAGNA AMICA A TORINO

Questi gli appuntamenti domenicali dei mercati di Campagna Amica a Torino, in agosto 2020, con orario dalle 9 alle 14:

-A Torino, in piazza Palazzo di Città, il mercato di Campagna Amica si svolge ogni prima domenica del mese: l’appuntamento è il 2 agosto 2020.

-A Torino, la piazza e i giardini Cavour ospitano il mercato di Campagna Amica ogni seconda domenica del mese: il 9 agosto 2020.

-A Torino, in piazza Bodoni, il mercato di Campagna Amica è in agenda la quarta domenica di ogni mese: il 23 agosto 2020.

-A Torino, in piazza Vittorio Veneto, l’appuntamento con il mercato di Campagna Amica in agosto è previsto la quinta domenica: il 30 agosto 2020.



MERCATI SETTIMANALI DI CAMPAGNA AMICA A TORINO E PROVINCIA

Queste le date di apertura:

-LUNEDI’, il 3, il 10, il 24 e il 31 agosto 2020, dalle ore 15 alle 19: Cuorgnè, piazza Martiri della Libertà.

-MARTEDI’ il 4, l’11 e il 25 agosto 2020, dalle ore 15 alle ore 19: Avigliana, in piazza del Popolo; Castiglione Torinese, piazzetta de Il centro, via Torino 233; Leinì, piazza I Maggio; Torino, via Mittone, angolo via Fratelli Passoni.

-MERCOLEDI’, il 5, il 12 e il 26 agosto 2020, dalle ore 15 alle ore 19: Chieri, piazza Dante; Ciriè, piazza San Giovanni; Grugliasco, piazza Matteotti Alta.

-GIOVEDI’, il 6, il 20, il 27 agosto 2020, dalle ore 15 alle 19: Alpignano: piazza 8 Marzo; Carmagnola, piazza Martiri della Libertà; Torino, via Mittone, angolo via Fratelli Passoni.

-VENERDI’, il 7, 21, 28 agosto 2020, dalle ore 15 alle 19: Collegno, piazzale di Santa Maria, corso Francia; Nichelino, piazza Giuseppe Di Vittorio; Rivarolo, corso Indipendenza; Villarbasse, via San Martino, nei pressi del centro sportivo; Torino, giardini La Marmora, via Cernaia, mercato prodotti biologici.

-SABATO, il 1°, l’8, il 22, e il 29 agosto 2020, dalle ore 15 alle 19; Rivoli, piazza Martiri; Rivalta Torinese, piazza Bionda.

-SABATO, il 1°, l’8, il 22 e il 29 agosto 2020, dalle ore 9 alle13: Rosta, piazza Stazione; San Giorio di Susa, piazza Micellone.

Tutti i mercati di Campagna Amica saranno sospesi da giovedì 13 a mercoledì 19 agosto 2020 e riprenderanno normalmente all’inizio di settembre.