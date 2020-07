Garante regionale dei detenuti: "Si faccia chiarezza su quanto accaduto al carcere di Torino"

“Sulle vicende relative alla Casa circondariale di Torino non posso non auspicare che si faccia chiarezza il prima possibile, a tutela dei detenuti e dell’amministrazione”. Lo ha dichiarato il garante regionale delle persone detenute Bruno Mellano .

“Le notizie che quotidianamente emergono dalla comunità penitenziaria – ha ricordato – ci interrogano come persone prima ancora che come cittadini, come uomini prima ancora che come rappresentanti delle istituzioni. La cura, il recupero e il reinserimento sociale dei detenuti previsto dalla Costituzione deve essere calato e incarnato nei singoli casi, spesso difficili e apparentemente incorreggibili, per di più in un contesto di delicati equilibri di forza: quella lecita e quella illegale”.