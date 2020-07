Una cena tra amici finisce a coltellate a Fiorano Canavese: una persona denunciata

Una cena che doveva essere in totale amicizia e serenità, ma che è finita a coltellate, tanto da richiedere l'intervento dei carabinieri e portare alla denuncia di una delle persone coinvolte.

E' successo a Fiorano Canavese, cittadina a poca distanza da Ivrea, dove una serata in compagnia ha portato - per motivi ancora da chiarire - al ferimento di un uomo di 44 anni, raggiunto a braccia, spalle e corpo, mentre nei guai è finito un suo amico di 50 anni. Le indagini stanno ora cercando di ricostruire la dinamica e le motivazioni che hanno portato a un alterco così violento, mentre il coltello non è stato ancora trovato.