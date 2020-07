Ad Oulx anche in agosto torna la Fiera d'Estate

Nel primo fine settimana di agosto tornano ad Oulx i mercatini di pregio della Fiera d'Estate, con le eccellenze artigianali ed enogastronomiche che richiamano visitatori anche dalla vicina Francia e dalle altre località dell’alta Valle di Susa. La combinazione tra standisti e commercianti consente di allestire proposte commerciali interessanti nelle vie Faure Rolland, Roma e Monginevro e in piazza Garambois, punto d’incontro dei turisti e sede da sempre di eventi pubblici. La manifestazione, patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino, è visitabile dalle 9,30 alle 19 sabato 1 e domenica 2 agosto. In piazza Garambois sono allestiti gli spazi per l’enogastronomia e lo street food, l’artigianato, gli oggetti vintage e l’oggettistica in generale. Nelle vie Roma, Faure Rolland e e Monginevro si trovano l’antiquariato, il vintage, la floricoltura e le opere d'ingegno.

Da molti secoli Oulx ha un importante ruolo in ambito religioso ed economico ed è un centro amministrativo e commerciale. La manifestazione che è l’emblema dell’importanza storica, economica e sociale della cittadina valsusina è senz’altro la Fiera Franca, che si tiene tuttora all’inizio dell’autunno e risale al 1494. Agli albori del XX secolo Oulx fu una delle prime località italiane a valenza turistica, grazie agli accoglienti hotel sorti nei pressi della stazione ferroviaria. Negli anni ’60 e ’70 visse il boom turistico fidelizzando una clientela, in buona parte ligure, amante delle passeggiate e delle escursioni e favorita dalla vicinanza alle stazioni sciistiche. Oulx è stata spesso scelta come set per importanti produzioni cinematografiche, una su tutte “Fuga in Francia”, film neorealista diretto nel 1948 da Mario Soldati. Oltre a mantenere la sua vocazione turistica, la cittadina in cui si incontrano la Dora di Bardonecchia e la Ripa che scende da Cesana Torinese è il centro funzionale dell’alta valle di Susa, con importanti servizi per i cittadini e le attività economiche. Per questo fiere e commerci ad Oulx sono di casa.