Lavori di asfaltatura in via Arsenale, da domani bus e tram cambiano percorso

Lievi disagi da domani, fino a metà agosto, per i passeggeri di bus e tram che attraversano il centro di Torino. A seguito dei lavori di asfaltatura di via Arsenale, nel tratto compreso tra via Santa Teresa e corso Matteotti, dal 30 luglio varieranno il percorso le seguenti linee:

· Linea 4. Fino al 13 agosto. Solo in direzione strada del Drosso: da via San Francesco d’Assisi angolo via Bertola prosegue per via San San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, via Cernaia, corso Vinzaglio, corso Vittorio Emanuele II, via Sacchi, percorso normale.

· Linea 11. Fino all'11 agosto. Solo nelle direzioni Torino: da via San Francesco d'Assisi angolo via Bertola prosegue per via San Francesco d'Assisi, via Pietro Micca, piazza Solferino, corso Re Umberto, corso Matteotti, via Arsenale, percorsi normali.

· Linea 15. Fino al 13 agosto. Solo in direzione via Brissogne: da via Pietro Micca angolo via San Tommaso prosegue per via Pietro Micca, via Cernaia, corso Vinzaglio,corso Duca degli Abruzzi, corso Einaudi, percorso normale.

· Linea 55. Fino al 13 agosto. Solo in direzione Grugliasco: da via Pietro Micca angolo via San Tommaso prosegue per via Pietro Micca, piazza Solferino, corso Re Umberto, corso Matteotti, percorso normale.

· Linea 57. Fino al 13 agosto. Solo in direzione corso Bolzano: da via San Francesco d’Assisi angolo via Bertola prosegue per via San Francesco d’Assisi,via Pietro Micca, piazza Solferino, corso Re Umberto, corso Matteotti, percorso normale.

· Linea 58. Fino al 31 luglio. Direzione via Bertola: da via XX Settembre angolo via Bertola prosegue per via XX Settembre, via Pietro Micca, piazza Solferino (capolinea provvisorio presso ex capolinea linea 19). Direzione via Allason: dal capolinea provvisorio di piazza Solferino prosegue per corso Re Umberto, corso Matteotti, via Arsenale, percorso normale.

· Linea 58/. Fino all'11 agosto. Direzione via Bertola: da via XX Settembre angolo via Bertola prosegue per via XX Settembre, via Pietro Micca, piazza Solferino (capolinea provvisorio presso ex capolinea linea 19). Direzione via Grosso: dal capolinea provvisorio di piazza Solferino prosegue per corso Re Umberto, corso Matteotti, via Arsenale, percorso normale.

· Linea 92. Fino al 31 luglio. Solo in direzione Fiat Mirafiori: da via San Francesco d’Assisi angolo via Bertola prosegue per via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, piazza Solferino, corso Re Umberto, corso Matteotti, via Arsenale, percorso normale.