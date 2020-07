Processi in mascherina alla Corte d'Appello di Torino fino al 15 ottobre. E' questa l'indicazione fornita ai capi degli uffici in vista della scadenza del 31 luglio, data in cui era fissata la cessazione del primo periodo di emergenza sanitaria.

Le udienze continueranno a essere celebrate secondo le norme di distanziamento. Quanto ai processi da remoto, il termine ultimo continua essere il 31 ottobre.