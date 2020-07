Meteo, sul Piemonte scatta l'allerta gialla: temporali in arrivo per questa sera

Allerta gialla sul Piemonte. Il transito di un debole impulso perturbato sull'Italia settentrionale innescherà temporali sulla nostra regione, nel tardo pomeriggio di oggi. Lo dicono gli esperti di Arpa Piemonte, che spiegano come tali fenomeni, partendo dalle zone alpine, sono attesi in intensificazione una volta raggiunte le pianure a causa della notevole instabilità e dall'elevato contenuto di umidità nei profili atmosferici. Le zone più interessati saranno le pianure centrali ed orientali, con possibili raffiche di vento intense e locali grandinate. I fenomeni sono in esaurimento in serata, quando si muoveranno verso il nord est italiano, lasciando spazio per domani bel tempo e temperature ancora elevate.