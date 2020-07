A Venaus weekend ad Alta Felicità: due giorni No Tav con corteo al cantiere di Chiomonte

Il Covid cambia - ma non ferma - il Festival Alta Felicità, il tradizionale appuntamento No Tav di Venaus. A causa dell'emergenza sanitaria, la quinta edizione si sdoppia in due weekend , il 29 - 30 agosto e poi il 5 - 6 settembre. "Due momenti - spiegano gli organizzatori - dove lo stare insieme sarà caratterizzato dalla consapevolezza che il necessario distanziamento fisico nell'arena concerti e negli spazi comuni non coincide con un nocivo ed autolesionista concetto di “distanziamento sociale” come concepito dalle Istituzioni e cioè isolamento, abbandono a se stessi, paura e incertezza". Tema al centro dell'evento, che arriva a pochi giorni di distanza dal presidio ai Mulini contro la Torino-Lione, come di consueto la tutela dell'ambiente.