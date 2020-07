Da domani riapre tutti i giorni l'ascensore della Mole Antonelliana

Dopo la riapertura dello scorso week end, da domani per tutto agosto sarà accessibile l'ascensore panoramico della Mole Antonelliana. Torinesi e turisti potranno ammirare la città dall'alto tutti giorni - eccetto il martedì, giorno di chiusura infrasettimanale - con gli stessi orari del Museo del Cinema, dalle 10 alle ore 19.

L'attrazione ha ripreso l'attività, dopo 5 mesi di chiusura per l'emergenza sanitaria, durante i quali sono stati fatti lavori per la revisione ventennale e il collaudo.

Per rispettare le norme anti-contagio, l’accesso ai visitatori all’ascensore sarà regolamentato: per ogni corsa potranno salire 5 persone alla volta (invece di 9) che si disporranno all’interno in modo da non trovarsi faccia a faccia.

Sul pavimento degli adesivi gialli indicheranno alle persone come posizionarsi. Rimane, come in tutti i luoghi chiusi, l’obbligo di mascherina e di avere le mani igienizzate, oltre al mantenimento della distanza durante l’attesa in coda. Ai clienti sarà richiesta anche la compilazione di un’autocertificazione.

Nel 2019 l'ascensore della Mole, gestito da Gtt, è stata una delle principali attrazioni turistiche di Torino con i suoi 403 mila visitatori.