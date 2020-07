Allasia: "Necessario rivedere a 360 gradi il regolamento dell’Assemblea legislativa"

"Credo che sia necessario un nuovo regolamento del Consiglio regionale in modo che ci siano tempi certi nel processo legislativo. L'attuale Regolamento è anacronistico e non concede alla maggioranza di governare con tempi certi". Così in una nota il presidente del consiglio regionale Stefano Allasia. "Chi ha vinto le elezioni invece deve potersi assumere la responsabilità di portare avanti il suo progetto, e deve poterlo fare in tempi che non siano infiniti. Non è possibile che un solo consigliere possa bloccare l’intera attività d’aula, questo è inconcepibile in una democrazia moderna. Non si tratta di mettere il bavaglio alle minoranze, ma di avere tempi certi e chiari nelle discussioni. Chi vince le elezioni deve avere la possibilità di governare senza il continuo compromesso con le opposizioni".