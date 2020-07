22enne di Torino muore in casa ad Albenga: indagano i Carabinieri

Un ragazzo di 22 anni di Torino ha perso la vita questa notte ad Albenga, all'interno di un'abitazione di via Piave, nel quartiere di Vadino.

Il giovane si trovava in compagnia di altre tre persone: sul posto è intervenuta la Croce Bianca di Albenga ma per il 22enne ormai non c'era più nulla da fare.