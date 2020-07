Odori molesti provenienti dalla Carrozzeria Alfa3, reato ambientale per il titolare: denunciato

Il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria per diversi reati ambientali relativi alle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti e tutte le attrezzature sono state poste sotto sequestro, in particolare il forno di verniciatura, l'area di preparazione e finitura dei veicoli, il locale tintometro e quello adibito al lavaggio delle attrezzature da verniciatura, per un valore di oltre sessantamila euro.

Al proprietario è stata inoltre contestata l’infrazione al disposto dell’art. 241 Regolamento di Igiene per aver omesso la notifica di scia sanitaria per l'attività di autolavaggio, carrozzeria, meccanica e gommista e ulteriore conseguente sequestro amministrativo delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività eseguite nella carrozzeria Alfa 3.

Sono in corso accertamenti relativamente al probabile scarico in pubblica fognatura delle acque reflue derivanti dal lavaggio dei veicoli, a seguito di stoccaggio delle medesime in una vasca in resina di circa 1mc poi rilanciate, a mezzo di pompa sommersa, in un ulteriore serbatoio con capacità di circa 0,3 mc.