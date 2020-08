Incidente sul raccordo Torino-Caselle, elisoccorso sul posto: strada chiusa e disagi

A causa di un incidente, è stato temporaneamente chiuso il RA10 “Raccordo Autostradale Torino – Aeroporto Caselle”, al chilometro 3,700 in località Cascina Cavaglià, in direzione Torino.

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto più veicoli rendendo necessario l’intervento dell’elisoccorso del 118.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 e la Polizia Stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.