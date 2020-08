Polizia municipale, ieri sanzionati 243 veicoli in una sola notte

Nonostante siano diminuite sensibilmente le auto in città, resta alto il numero delle infrazioni: solo nella notte di ieri sono stati sanzionati 243 automobilisti.

Il servizio di sicurezza stradale effettuato dalla polizia municipale sugli assi stradali di corso Venezia e via Pietro Cossa ha fatto registrare 102 infrazioni per eccesso di velocità e, nonostante la velocità media rilevata sia leggermente diminuita rispetto alle misurazioni delle settimane scorse, resta ancora alto il numero delle punte massime attestate intorno 130 Km/h. Una patente è stata immediatamente ritirata, mentre un veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 193 del Codice della Strada.

Durante i controlli di viabilità effettuati dal Reparto Radiomobile, sono invece stati sanzionati 86 veicoli, di cui 62 per divieto di svolta, 2 sanzioni relative ai documenti di circolazione, 2 per violazione di semaforo e 22 per violazione dell’obbligo di cinture di sicurezza, dato che rappresenta un malcostume profondamente radicato, ormai attestato sopra il 25% delle sanzioni rilevate con controlli ordinari.

Sempre nella stessa giornata gli agenti del Comando della Sezione VII, Aurora – Vanchiglia- Madonna del Pilone, hanno sanzionato 55 veicoli per sosta irregolare.

Il Comandante Emiliano Bezzon, nonostante un cauto ottimismo per la diminuzione della velocità media rilevata, si dice ancora preoccupato per l'elevato numero di sanzioni registrate in un periodo in cui, a causa delle partenze per le vacanze estive, i veicoli in circolazione sono decisamente diminuiti: “Sono ancora troppe le persone che si mettono alla guida senza allacciarsi la cintura di sicurezza. Forse gli automobilisti credono che guidare senza la cintura in città non li esponga ad alcun pericolo. Dovrebbero comprendere che il rischio di farsi male senza la cintura allacciata in città è molto più alto che fuori dai centri urbani”.