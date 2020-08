Incidente a Roure, nella mattinata di oggi. Un uomo di 69 anni è rimasto infatti incastrato sotto un'automobile.

Secondo le prime ricostruzioni - i fatti si sono verificati in via Nazionale 19 - la vettura era ferma, ma si sarebbe messa in movimento da sola.

Subito sono scattati i soccorsi e i sanitari del 118 hanno portato via l'uomo in codice giallo.