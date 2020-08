Controlli sui treni nei giorni delle partenze per le vacanze: due persone nei guai

Undici persone indagate, 3.393 identificate, di cui 957 stranieri, 231 minori e 681 con precedenti di Polizia. 39 veicoli controllati. 254 le pattuglie impegnate per la vigilanza delle stazioni, 66 impiegate a bordo treno e 9 in abiti civili per attività antiborseggio; 13 i servizi lungo linea e 12 di Ordine Pubblico. Questi i risultati dell’attività settimanale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta, impegnati soprattutto nel fine settimana e in occasione delle partenze per le mete di vacanza, al Sud o in Liguria.