Nutrients, rivista scientifica internazionale specializzata in ricerche sugli aspetti della nutrizione, ha pubblicato i risultati della ricerca, da cui emerge che un tipo di latte commercializzato dalla torinese Centrale del Latte (in particolare "Laatte Tapporosso") migliora la salute intestinale degli anziani.

Un traguardo importante per lo studio durato 24 mesi, che è culminato con il lancio sul mercato piemontese del primo latte fresco pastorizzato in Italia, caratterizzato dalla presenza della beta-caseina unicamente A2 e con una “digeribilità migliorata”.

Lo studio, ha rivelato infatti un impatto positivo del consumo di latte vaccino, in particolare di tipo A2, sullo stato di benessere intestinale in confronto a diete controllo non contenenti latte. Il latte A2 ha mostrato effetti benefici sia sul sistema immunitario, sia sulla morfologia della mucosa intestinale. Inoltre, si è osservato che il consumo di questo latte favorisce la produzione di acidi grassi a catena corta durante la fermentazione microbica intestinale.

In conclusione, l'integrazione con latte vaccino di tipo A2 sembra contrastare parzialmente l'effetto dell'invecchiamento sulla salute dell'intestino, in particolare a livello del duodeno. Pertanto, il consumo di latte di tipo A2 può essere suggerito come una strategia adeguata a migliorare la salute dell'intestino nella popolazione, in particolare anziana.