La Meraviglia sul far della Sera: proseguono con due novità gli appuntamenti alla Reggia di Venaria

Proseguono gli appuntamenti estivi alla Reggia di Venaria con il cartellone di "La Meraviglia sul Far della Sera". Il programma estivo di spettacoli e aperture serali realizzato in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e Fondazione Via Maestra qesta settimana aggiunge, nella serata di mercoledì, un concerto in collaborazione con la Filarmonica TRT e in quella di giovedì il secondo appuntamento di STUDI per la sonorizzazione dei Giardini.