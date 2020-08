Aggredito da uno sconosciuto il titolare del "Granata store" di piazza Castello, Carlo Testa

Il titolare del "Granata store" di piazza Castello, punto di riferimento in città per i tifosi del Toro, è stato aggredito ieri sera, intorno alle 18, da uno sconosciuto.

Carlo Testa, noto al grande pubblico dei tifosi anche come conduttore di diversi programmi radio e tv dedicati alla squadra granata, è stato sorpreso alle spalle e colpito da un violento pugno ai reni proprio a pochi passi dal suo negozio. L'aggressione è durata pochi secondi ma Testa è rimasto a terra ferito. Trasportato in ospedale, dove è rimasto per una notte in osservazione, è stato poi dimesso con una prognosi di 30 giorni.

Sull'episodio indaga la Digos, che stamattina ha sequestrato i filmati delle telecamere di sorveglianza dello store di Testa nella speranza che abbiano ripreso la scena dell'aggressione.

Tra i possibili moventi, al momento gli investigatori escludono la rapina, visto che l'aggressore non ha tentato di portare via nulla. Moltissimi, intanto, gli attestati di stima a Testa arrivati a lui sulle pagine social dei tifosi granata.