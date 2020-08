Dà un pugno nell'occhio a un poliziotto fuori servizio: arrestato

Attimi di tensione stamattina in un mercato in zona Montanaro, dove un cittadino straniero non ancora identificato ha colpito con un pugno nell'occhio un poliziotto fuori servizio, che poco prima aveva notato l'uomo infastidire un anziano impegnato a fare la spesa.

Quando l'agente si é presentato, l'aggressore ha sferrato il colpo e si è dato alla fuga. Per bloccarlo è stato necessario l'intervento dei Falchi e delle Volanti. Nel tragitto verso la questura, l'uomo ha distrutto un vetro della Volante e piegato lo sportello. Il poliziotto colpito è stato trasportato in ospedale per essere medicato.