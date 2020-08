Coldiretti Piemonte: "Con vendemmia alle porte fare presto per semplificazione voucher agricolo”

“Alle nostre imprese serve al più presto una radicale semplificazione del voucher agricolo – spiegano Roberto Moncalvo Presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale - per ridurre la burocrazia e consentire anche a percettori di ammortizzatori sociali, studenti e pensionati italiani lo svolgimento dei lavori nelle campagne in un momento in cui tanti sono in cassa integrazione e le fasce più deboli della popolazione sono in difficoltà. Il vitivinicolo piemontese conta 14 mila imprese, 43 mila ettari di superficie vitata ed impiega almeno 42 mila addetti per la raccolta che tradizionalmente inizia nel nostro territorio a fine agosto con il Moscato ed i vini aromatici e termina e fine ottobre con i vini rossi corposi, come il Nebbiolo. L’Italia non può permettersi di perdere le grandi opportunità di lavoro che vengono da uno dei settori più dinamici dell’economia per questo bisogna ripensare ad uno strumento per il settore che semplifichi la burocrazia per l’impresa, sia agile e flessibile rispondendo soprattutto ad un criterio di tempestiva disponibilità all’impiego e dall’altra generi opportunità di integrazione al reddito per giovani studenti, pensionati e cassa integrati”.