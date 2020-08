Fase 3, Sacco: "Torino interverrà per impedire la chiusura dei negozi"

"Interverremmo contro le chiusure dei negozi". Così Alberto Sacco, assessore al Commercio e al Turismo del Comune di Torino, che ieri si è detto "molto preoccupato" della situazione del commercio in città. "Il settore - ha detto - è stato duramente colpito durante l'emergenza Coronavirus".

"Stiamo cercando insieme alle associazioni di categoria delle soluzioni per far fronte al problema ed evitare che chiudano", ha spiegato Sacco. "L'amministrazione di Torino sta facendo il possibile per venire incontro alle esigenze dei commercianti colpiti dalla crisi".