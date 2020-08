Trasporto pubblico al tempo del Covid, presto un incontro tra le regioni e i ministeri di Infrastrutture, Salute e Affari regionali: intanto si resta al 50% del carico

L’Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte sottolinea come "non si possano cambiare le regole ogni giorno e come sia inaccettabile lasciare le Regioni allo sbando in una decisione così cruciale per la sicurezza di tutti. Una situazione così incerta crea danno sia ai cittadini, che alla sera non sanno se il mattino successivo riusciranno a prendere il treno o il bus e viceversa, sia alle Istituzioni, che si sentono investite di una responsabilità non loro, sia la filiera del trasporto pubblico, che riversa ormai in grave sofferenza".