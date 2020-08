La casa popolare è occupata da abusivi, ma una donna è incinta: nessuno sgombero

Continua il giro di vite da parte delle istituzioni con l'obiettivo di liberare gli alloggi di edilizia popolare da eventuali occupanti abusivi che non ne permettono l'assegnazione (o la fruizione) a chi ne avrebbe invece diritto. Nella mattinata di ieri, in particolare, a seguito di una segnalazione alcuni agenti del Reparto Polizia Abitativa della Polizia Municipale sono intervenuti a distanza di poche ore per verificare l'occupazione abusiva di due alloggi di edilizia popolare, entrambi in zona Vallette.





Il primo intervento, effettuato in un alloggio di ATC ubicato in via degli Abeti, ha confermato la presenza di una persona in occupazione abusiva. Gli agenti hanno provveduto denunciare un 21enne cittadino di etnia rom che si è reso responsabile di invasione e danneggiamento.