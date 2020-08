Torino propone un turismo senza Covid. E la Mole si illumina per festeggiare

Questa sera la Mole Antonelliana celebra Torino, Città Covidless , con la proiezione del marchio Covidless Approach & Trust . La città di Torino, infatti, proprio nei giorni scorsi ha ricevuto l’attestazione Covidless Approach&Trust. Un riconoscimento frutto del progetto di ricerca dell'Università di Torino, Dipartimento di Management, finanziato dalla Camera di commercio di Torino, che ha analizzato le risposte che la Città ha messo in campo per far fronte all’emergenza sanitaria legata al Covid-19 dal punto di vista della

Un'iniziativa innovativa per rilanciare il turismo con l’obiettivo di attestare la fruibilità dei servizi delle città in sicurezza. È la prima esperienza a livello europeo che valuta i territori in modo sistematico e dettagliato, per garantire a turisti e cittadini una piena esperienza del territorio, senza timori per la salute