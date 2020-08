Bardonecchia, sabato 6 agosto al Palazzo delle Feste c'è il Cafè Express

La vita di Costanza è fatta di tante storie vissute e ascoltate, di viaggi, incontri, amori, fughe, racconti fantastici davanti a una tazza di caffè nero in un originale locale irlandese. Musica e voce ci prendono per mano portandoci in Francia, Spagna, Brasile, Irlanda, Italia attraverso valzer, musette, tanghi, milonghe e danze klezmer. Ma è la storia del caffè ad essere la vera protagonista, dalle piantagioni alla prima macchina del caffè brevettata a Torino. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.

Per il prossimo appuntamento, la Perla delle Alpi si vestirà dei colori tradizionali: Cena in Bianco & Rosso in Via Medail, domenica 9 agosto dalle 19:30.