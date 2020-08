Trovata morta la dj torinese Viviana Parisi, continuate anche stanotte le ricerche del piccolo Gioele

Sono continuate anche questa notte, da parte dei vigili del fuoco, le ricerche del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso con la madre lo scorso 3 agosto in Sicilia.

Ricerche che proseguiranno anche quest'oggi, con l'aiuto delle forze dell'ordine, dopo il ritrovamento di ieri del corpo senza vita della donna, Viviana Parisi, una deejay 43enne di origini torinesi, a 500 metri dall'autostrada Messina-Palermo, nei boschi di Caronia.

Esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza, gli investigatori vorrebbero cercare di ricostruire cosa face e chi incontrò la donna nei 20 minuti che intercorrono tra la sua uscita dal casello autostradale di Sant'Agata di Militello e il suo rientro in autostrada, dove poi ha avuto un incidente con l'auto che l'ha convinta a scendere in strada a piedi con il bambino in braccio e a farla allontanare, facendo perdere le sue tracce.