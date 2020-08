I migliori caffè italiani

Il caffè è una vera e propria istituzione in Italia. Per rendersi conto della sua importanza, basta ricordare che ogni abitante del Bel Paese beve, mediamente, più di due caffè al giorno. Dove vengono prodotti i migliori? Quali sono le torrefazioni italiane famose in tutto il mondo? Nelle prossime righe, ne abbiamo selezionate alcune tra le più importanti.

Torrefazione August

Iniziamo da Brescia, città che, nel lontano 1956, ha visto la nascita della torrefazione August. L’iniziativa iniziale è stata presa da Augusto Corsini, i cui eredi hanno poi acquisito le redini dell’azienda che, oggi come oggi, è uno dei punti di riferimento più importanti quando si parla di caffè in Italia. Per rendersene conto, basta ricordare che questo caffè ha ottenuto diverse certificazioni di grande rilevanza, come per esempio quella Biologico Ue e la certificazione Impatto Zero, testimonianza della sostenibilità dei processi aziendali.

Caffè Pasqualini

La storia di Caffè Pasqualini inizia oltre mezzo secolo fa. Fondamentale a tal proposito è l’intuizione di Piero Pasqualini che, armato di profonda dedizione, ha contribuito alla creazione di un prodotto di altissima qualità, caratterizzato da un inconfondibile gusto pieno e fragrante. Un’altra tappa fondamentale della storia di questa azienda è il 1991, anno in cui è stata fondata la Fratelli Pasqualini srl. Da allora, è iniziato un percorso di crescita che ha portato il Caffè Pasqualini a varcare i confini nazionali.

Torrefazione Albero del Caffè

Dalla Liguria che ha visto la nascita e la crescita esponenziale di Caffè Pasqualini, passiamo all’Emilia e, per la precisione, alla provincia di Bologna. Ad Anzola dell’Emilia, si trova quella che è considerata una delle più importanti torrefazioni italiane. Stiamo parlando della Torrefazione Albero del Caffè, che acquista direttamente dai produttori di caffè facendo riferimento a dei gruppi di acquisto.

Torrefazione Lady Caffè

Rimaniamo in Emilia, per la precisione in provincia di Parma. Qui, a San Secondo Parmense, si trova la Torrefazione Lady Caffè. Questo laboratorio è noto per essere un luogo dove viene tostato il caffè con un metodo fantastico, ossia quello a fiamma diretta. Perché è importante? Perché consente di esaltare la qualità del prodotto, senza mettere in alcun modo in secondo piano l’intensità dell’aroma.

Art Caffè

Questa torrefazione si trova a Bergamo ed è considerata uno dei più importanti punti di riferimento quando si parla della filosofia dello slow food applicata alla bevanda più apprezzata del mondo.

Caffè Vergnano

Andiamo sui grandi classici e ci spostiamo in Piemonte, terra che, nel lontano 1882, ha visto la nascita di Caffè Vergnano. Tutto ha avuto inizio nel 1882, con l’apertura di una piccola bottega a Chieri. Nel 1930, dalla passione che ha permesso la nascita del progetto è scaturito il fervore che ha portato all’apertura della torrefazione.

Da allora la situazione si è evoluta a suon di successo fino ad arrivare a oggi, con Caffè Vergnano tra i nomi più importanti quando si parla di caffè italiano nel mondo (e di aziende del settore attente alla sostenibilità).

Di Bernardo Caffè

Quando si chiama in causa questa azienda di Melfi, si fa riferimento a una delle più importanti torrefazioni italiane. Dietro a questo progetto ci sono la passione e la dedizione di Francesco Di Bernardo. Un altro aspetto da citare quando si parla di questa torrefazione riguarda la popolarità della miscela 24 carati, caratterizzata da una tostatura uniforme e dall’utilizzo di chicchi affinati.

Caffè Penazzi

Concludiamo la nostra rassegna di torrefazioni importanti in Italia citando questa realtà di Ferrara, fondata nel lontano 1926. Oggi, presso la sede di quest’azienda, si può trovare la torrefazione Artlife Caffè, molto celebre sia in città, sia fra i turisti che visitano il centro urbano emiliano.