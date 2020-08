Venaria, la lista che appoggia Schillaci attacca il centrodestra: "Inaccettabili preconcetti contro la libertà dei cittadini di amare liberamente"

"Venaria Punto e a Capo dice no a una politica che pretende di seminare odio e discriminazioni. In poche righe, su Facebook, la destra venariese unisce preconcetti, fake-news e discriminazione definendo tutto ciò come il loro programma politico per una Venaria che amano. Non accettiamo che slogan politici possano colpire bambini e bambine, genitori single o divorziati o qualsiasi altro nostro concittadino, siamo sorpresi e indignati che nel 2020 si usino definizioni in voga nel medioevo per dividere, anziché cercare una società più paritaria e proiettata al futuro". Lo scrivono in una nota tutti i candidati della lista Venaria Punto e a Capo, che appoggiano come candidata sindaca Rossana Schillaci. "Una candidata - spiegano - che non prevede nessun cittadino di serie A o B, ma garantisce a tutti i cittadini la piena tutela dei loro diritti e la libertà di amare liberamente".