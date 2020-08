Cinque opuscoli informativi per conoscere meglio Bardonecchia

All’Ufficio del Turismo di piazza Alcide De Gasperi, 1/a di Bardonecchia sono disponibili gratuitamente alcuni opuscoli informativi elaborati dalle informatici turistiche in collaborazione con gli operatori territoriali, Diego Merlo, Andrea Calzati, Maria Laura Verdoia, Anna Boschiazzo, Fabio Cappiello, Simone Bollarino, le Guide Alpine di Bardonecchia, Turismo Torino e Provincia, Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica, l’Amministrazione Comunale ed il Consorzio Turismo Bardonecchia.

Preziose guide che forniscono numerose utili suggestioni a tutti coloro che occasionalmente o abitualmente trascorrono l’estate nella Conca, per chi vive la montagna lentamente, senza premura, per gli escursionisti, per i ciclisti più esigenti, per tutti coloro che da soli o in gruppo sono abituati a raggiunge le cime più alte a piedi o in sella ad una mountain bike, percorre sentieri, mulattiere e antiche strade militari, alla piena scoperta del variegato territorio, pronti ad immortalare con il telefonino o con la classica macchina fotografica digitale tascabile, i diversi panorami, i particolari naturali, gli scorci montani, la variegata flora e la fauna montana e da chi apprezza giocare a golf, senza inutili esasperazioni agonistiche.

1-Bardonecchia Alpeggi. Rivolto a che preferisce salire in quota per acquistare direttamente dagli alpeggiatori in baita, a chilometro zero, i tipici prodotti alimentari montani: burro, yogurt, formaggi, ricotta e pane cotte. Dei cinque alpeggi operanti nella Conca vengono specificate le attività, ovvero cosa viene prodotto ed è possibile direttamente dai margari, gli itinerari, con relativi gradi di difficoltà e i principali punti di particolare interesse presenti lungo i percorsi. https://www.bardonecchia.it/arte-cultura-storia/arte-cultura-alpina/alpeggi/

2-Bardonecchia da fotografare. Illustrato da immagini naturalistiche scattate nel tempo da Laura Verdoia, appassionata ed esperta fotografa locale, indica come raggiungere alcuni punti da dove fotografare specificandone il periodo consigliato: paesaggi mutevoli a seconda dei giorni, tra boschi e montagne in un ambiente ricco di fiori e marmotte.

3-Bardonecchia MTB. In tre lingue, francese, inglese e italiano, rivolto agli amanti la mountain bike, la bicicletta da montagna, di tutte le età, che, da alcuni anni, grazie alla pedalata assistita possono percorrere ed apprezzare a pieno i tredici percorsi montani unici, disseminati nella Conca. Ai consigli prima di partire si associa una dettagliata cartina, la legenda con dislivello, partenza, arrivo, lunghezza, tre gradi di difficoltà, facile, difficile e molto difficile, dislivello, regolamentazione, punti di ristoro e pernottamento, e punti di interesse paesaggistico. Scaricabile da https://www.bardonecchia.it/sport/bike-bardonecchia/

4-Bardonecchia Trekking . Correlata da una dettagliata carta topografica, i 25 percorsi ad anello, con alcune raccomandazioni prima di partire, l’indicazione della lunghezza, tempi di percorrenza e dislivello, alcuni consigli utili, prima di partire, una ricca legenda e dove sono ubicate le 35 fortificazioni dislocate nella Conca di Bardonecchia, compresi i punti dove scattare fotografie. https://www.bardonecchia.it/sport/trekking/

5-Bardonecchia Golf. Presenta il Golf Pian del Colle, circolo poco distante dal confine con la Francia, all’imbocco della Valle Stretta e del Colle della Scala, all’ombra della Guglia Rossa, aggregato alla Federazione Italiana Golf, in un ambiente tranquillo e sereno, con aria frizzante e pulita. Aperto da maggio a fine settembre. Percorso con 3 buche più 3 buche executive, teatro di numerose gare. Dispone di club house, con segreteria, campo pratica, putting green, con 9 buche, bunker e area d’approccio, pitch&putt, bar e ristorante.

Gli opuscoli sono altresì scaricabili da www.bardonecchia.it