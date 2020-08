Nichelino, non potabile l'acqua della fontana di via Gozzano: l'Asl ha rilevato la presenza di batteri

Un bel problema, in questi giorni di caldo, in piena estate. L'Asl To5 ha accertato la presenza di "batteri coliformi" nella fontana di via Gozzano a Nichelino.

Si tratta di impurità che rendono l'acqua non potabile e a rischio per chi la consuma. Ecco perchè il Comune ha emanato prontamente un'ordinanza per allertare la popolazione e vietare il consumo pubblico dell'acqua. Ora si dovrà vedere quali saranno i risultati dei prossimi campionamenti che dovranno approfondire la questione e trovare il modo per renderla di nuovo sicura per tutti i cittadini di Nichelino (e non solo).

La procedura potrebbe non essere breve: solitamente in questi casi dovrebbe intervenire la Smat con una pulizia delle tubature. Insomma, i residenti dovranno armarsi di pazienza per qualche giorno.