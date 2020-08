In corso Vercelli cento contravvenzioni per eccesso di velocità e sette patenti ritirate

Nella giornata di ieri, durante un servizio programmato in corso Vercelli, sono state 100 le contravvenzioni per eccesso di velocità e 7 le patenti ritirate in poche ore.

Inoltre, nel corso di un servizio di polizia stradale rivolto al controllo della sicurezza sul territorio svolto da Reparto Radiomobile, sono state rilevate 107 violazioni al Codice della strada, compreso un fermo amministrativo ex articolo 116 per guida senza patente.

Significativo, ancora una volta, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, violazione che fa registrare ben 54 contravvenzioni, valore che rappresenta oltre il 50% del totale. Seguono la violazione di semaforo con 17 sanzioni, quella di obblighi e divieti e l’inefficienza di dispositivi rispettivamente con 6 e 5 sanzioni.

Secondo il Comandante della Polizia Municipale: “sono numeri che, se analizzati nel quadro generale, preoccupano parecchio. Se mettiamo insieme 17 violazioni di semaforo in poche ore a un incrocio, con il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del 50% degli automobilisti e le 100 folli velocità registrate solamente su un corso della città, non è difficile immaginare che moltiplicando questi numeri per gli incroci presenti sul territorio e allargando l'analisi a un arco temporale più ampio, le probabilità che si verifichino dei gravi incidenti sono altissime”.