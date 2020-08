Sradicano una panchina, denunciati per vandalismo due 14enni di Moncalieri

Le telecamere delle zona li hanno immortalati, consentendo alla Polizia locale di risalire a loro, facendo scattare la denuncia per vandamismo. Sono finiti nei guai due 14enni di Moncalieri, che nei giorni scorsi avevano sradicato una panchina nei giardinetti di via Ada Negri.

Quando gli agenti li hanno rintracciati, per cercare di giustificarsi hanno detto che quella panchina era insicura, perchè già per metà divelta, per questo l'avrebbero sradicata completamente per evitare che qualcuno si facesse male. Ma nessuno ha creduto a questa versione dei fatti. I vigili di Moncalieri hanno rintracciato le famiglie, che sono state convocate in comando.

Per i due minorenni è scattata la denuncia e i loro genitori dovranno anche pagare i danni: le immagini delle telecamere non hanno lasciato dubbi su quanto avvenuto.