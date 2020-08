Moncalieri, il sindaco Montagna annuncia "tolleranza zero per chi danneggia beni pubblici"

Grazie alle telecamere, la Polizia Municipale di Moncalieri ha individuato nei giorni scorsi due 14enni che, per gioco, hanno sradicato una panchina. Sono stati denunciati, ma nella tarda serata di ieri, martedì 18 agosto, il sindaco Paolo Montagna ha voluto precisare che “i loro genitori ripagheranno i danni".

"Forse lo sapete, io sono tra quelli che pensano che nelle scuole debba tornare l’educazione civica", ha scritto il primo cittadino sulla sua pagina Facebook. "Un momento, in classe, in cui si discuta dei valori dello stare insieme, del vivere con gli altri, dell’essere Comunità. Più in generale, penso che si possa e si debba fare di più nella prevenzione dei fenomeni di vandalismo già della tenera età: a scuola, come nelle associazioni, e ovunque ci sia aggregazione giovanile".