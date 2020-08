Una notte jazz col naso all'insù, sognando la "nuova" stazione del Planetario

Musica dal vivo sotto il cielo stellato, all’interno di una cornice d’eccezione. Il suggestivo Planetario di Pino Torinese accoglie questa sera un evento speciale in occasione della notte di San Lorenzo, riaccendendo un faro sul progetto di riqualificazione avviato due anni fa attorno all’ex stazione di risalita.

L’appuntamento, a ingresso gratuito, è dalle ore 20 presso l'impianto di via Osservatorio 8, in collaborazione con Jazz is Dead Festival, che firma l’intrattenimento musicale, e la piscina Moby Dick, che mette a disposizione del pubblico le sdraio dalle quali godersi lo spettacolo con il naso all’insù. Il servizio di ristoro è a cura del The Beach di Torino. Per chi raggiunge la location in auto, è consigliabile utilizzare i parcheggi di via Folis ai piedi della salita.

“Pino sotto le stelle”, organizzato dal Comune di Pino Torinese, con la direzione artistica di Alessandro Gambo, si inserisce nel più ampio contesto del “Cantiere animato”, percorso partecipato promosso dall’associazione Apriti cielo e coordinato dal gruppo di esperti del servizio Hangar Point della Regione Piemonte, che dal 2018 ha lavorato all’individuazione condivisa della vocazione dell’ex stazione di risalita e dei criteri di gestione di spazi da tempo inutilizzati. Il percorso, in questi due anni di vita, ha favorito l’incontro tra i cittadini e l’amministrazione, dopo una prima fase di ricerca e ascolto tra i soggetti interessati, e successivi gruppi di lavoro, incontri, riunioni di confronto. Un “metodo innovativo per rigenerare luoghi da restituire alla comunità”, come spiega il sindaco Alessandra Tosi, che aggiunge: “abbiamo voluto, in questi mesi di lavoro, coinvolgere i cittadini e tutte le diverse realtà e categorie presenti nel nostro Comune, proprio per far sì che questa struttura venisse concepita e riprogettata sulla base delle richieste concrete ed effettive ricevute, per rispondere a necessità precise del territorio".

La presentazione del bando, con conseguente assegnazione dei lavori di riqualificazione del sito, sarà ufficializzata stasera, con lo scopo, sottolinea ancora la prima cittadina, di “porre le basi per la creazione di un polo di riferimento turistico, ricettivo e culturale per tutto il territorio. Mi auguro che la partecipazione all’evento sia numerosa, e che tutti gli interessati possano cogliere le reali possibilità che questo sistema offre per una riqualificazione partecipata”.

L’artista coinvolto questa sera per l’animazione musicale, cercando con gli occhi al cielo le scie luminose delle stelle cadenti, è il pianista jazz Fabio Giachino, albese di nascita, formatosi in Conservatorio a Torino e Alessandria e poi perfezionatosi con master e specializzazioni anche all’estero, tra i maggiori talenti apparsi sulla scena musicale italiana degli ultimi anni. Ma non solo. Durante la serata sarà possibile osservare direttamente il cielo a occhio nudo guidati dallo staff di Infini.to, alla scoperta degli oggetti che lo popolano, ascoltando storie di miti e leggende racchiusi nell’incommensurabile volta celeste.

A completare la proposta artistica, il dj Andrea di Maggio aka Passenger - che fa parte della scuderia del festival Jazz:Re:Found ed è dj resident delle “Boogie Nights” di Vercelli - proporrà una selezione musicale ricercata per l’occasione, che spazierà tra gli ambienti cosmici della black music.