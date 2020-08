Moncalieri, tutto pronto per l'apertura del nuovo PalaExpo (VIDEO)

L'ultimo grande evento era stata la Fiera Primaverile, poco più di un anno fa. Poi sono partiti i lavori di ristrutturazione e, malgrado i rallentamenti dovuti al covid, adesso è finalmente tutto pronto: Moncalieri sta per appropriarsi di un pezzo di futuro con il nuovo Palaexpo.

E' iniziato il conto alla rovescia per l’inaugurazione del nuovo gioiello cittadino, sorto all'interno del Foro Boario, nell'area dell'ex mercato del bestiame. Grazie ad un moderno impianto di riscaldamento e condizionamento ad efficienza energetica, alimentato da pannelli solari, sarà possibile un utilizzo 365 giorni all’anno del nuovo Palaexpo.

Un'area completamente ristrutturata che si candida per essere il palcoscenico per le eccellenze di Moncalieri e non solo. “Un altro impegno mantenuto, un luogo per stare insieme e fare Comunità”, ha detto il sindaco Paolo Montagna".