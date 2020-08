Raggiunge l'ex in un bar e l'aggredisce: arrestato in corso Vercelli

Ennesimo arresto per maltrattamenti ai danni di un cittadino romeno di 24 anni.

Nel pomeriggio di giovedì scorso una donna ha chiamato la questura via Botticelli riferendo di una lite con l’ex compagno nei pressi di un bar della zona. Personale del commissariato ha subito raccolto la richiesta d’aiuto, conoscendo bene la storia di quella relazione, terminata con una denuncia presentata a fine luglio. In quell'occasione la vittima aveva raccontato numerosi episodi di violenza, dove l’uomo era solito colpirla con schiaffi e pugni su tutto il corpo. Un’aggressione in particolare le era costata la frattura della protesi dentaria e alcuni denti spezzati.

Giovedì scorso il compagno ha raggiunto la donna nel bar che era solita frequentare e, dopo averla provocata, ha iniziato a insultarla. La vittima a questo punto si era allontanata e ha chiamato il commissariato. Il ventiquattrenne, intuito quanto stava accadendo, aveva tentato di strapparle il telefono dalle mani, minacciandola di morte. L’arrivo degli agenti ha provocato la fuga dell’uomo, arrestato poco dopo in corso Vercelli.

Denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale.